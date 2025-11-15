Haberler

Teoman, Brand Week İstanbul'da Varoluşsal İmtihanını Anlattı

Güncelleme:
Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Brand Week İstanbul'da gerçekleştirdiği söyleşide varoluşçuluk etkisi, müzik kariyeri ve güncel yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrıca, bir filmde rol alacağı haberini de paylaştı.

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, iş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren "Brand Week İstanbul"un konuğu oldu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında sanatçı, Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde "Bir Rockstar'ın Varoluşla İmtihanı" başlıklı söyleşide konuştu.

Teoman, genç yaşlarında "Ben kimim?", "Hayattaki yerim nedir?" sorularıyla varoluşçuluktan çok etkilendiğini, bu alanda bulunan kitapları okuduğunu söyledi.

"Sürekli bir rock yıldızı olarak yaşamıyorum"

Birçok düşünürün kendi kişiliğini ve şarkı yazarlığını derinden etkilediğini belirten Teoman, "İnsan o yıllarda çok etkilenince bütün kişiliğini de o temel üzerine kuruyor. Albert Camus, Jean-Paul Sartre ve Milan Kundera derken benim şarkı yazarlığım da onlardan başlayan, onlara benzer bir yer halini aldı." dedi.

İnsanların şarkılarındaki kişi gibi yaşadığını düşündüklerine dile getiren Teoman, "Ben sürekli bir rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Hatta neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Sadece sahnede rock yıldızıyım. Gündelik hayatım gayet sıradan, monotondur. Yaptığım şeyler bellidir. Enteresan bir şey yoktur. Sabah genelde dinginleşme ve o güne kendimi formatlama zamanımdır. Spor da buna çok yarıyor. Ben uzun yıllar boyunca depresyondan, keyifsizlikten ve can sıkıntısından çok çekmiş bir adamım. Şimdilerde anksiyetem azaldı. Başka türlü bir yaşam sürdürdüğüm için, eskisi kadar beni huzursuz yapmayan bir yere geçtim." ifadelerini kullandı.

Teoman, ilk albümü çıktıktan sonra büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Sektörün hiç gelişmemiş bir yer olduğunu, her şeyi icat etmem gerektiğini gördüm. Bizim beraber çalıştığımız insanların da hiç kalifiye insanlar olmadığını gördüm. Ben de zaten kendimce çok gelişmemiştim ama böyle şeyler kolektif çalışmayı çok zor bir hale getirdi. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu da bilmiyorsun. Nasıl çalışılacağını da bilmiyordum. Sürekli yurt dışından kitaplar getirirdim. Prodüksiyona hazırlık veya şarkı yazımı, stüdyo kullanımı, ışık kullanımı falan… Türkiye'de bunları gerçekleştirmek çok zordu. Paçalarımdan birileri tutuyormuş gibi gelirdi. Çok zor dönemlerdi, şimdiki zorluğu da başka. Şimdi çok daha gelişti. Artık organize bir sektörde çalışıyorum. Bir de tabii ki 30 seneyi aşan bir profesyonel kariyerim var. Artık işlerim daha kolay yürüyor. Fakat aradan çok uzun zaman geçtiği için artık gençliğimdeki enerjiye sahip değilim."

"Sahneye çıktığınızda artık sabahki kişi veya bir saat evvelki kişi değilsinizdir"

Artık daha az konser verdiğini ve mesleğinin hayatının merkezinde olmadığını söyleyen Teoman, boş oturmaya, kitap okumaya ve kendini geliştirmeye devam ettiğini anlattı.

Teoman, söyleşinin "Bir Rockstar'ın Varoluşla İmtihanı" başlığına atıfta bulunarak, bu imtihanının hala devam ettiğini ve kendini 50 yaşında "ben bu kişiyim" diye tanımlayamadığını belirtti.

Duygularının ve kararlarının gün içinde bile değişebildiğine işaret eden Teoman, insanın ölene kadar kendini inşa ettiği yorumunu yaptı.

Teoman, senaryosu hazır olan bir filmde rol alacağından da bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir arabesk şarkıcısını oynayacağım. Bıyıklı bir Teoman fikri beni çok heyecanlandırıyor. 1-2 ay içerisinde hızlı hızlı çekip, yaz öncesi yapmak istiyoruz. Müslüm Gürses'ten, Azer Bülbül'den, Selami Şahin'den şarkılar söyleyen bir arabeskçiyi canlandırmak istiyorum. İki tane romanla uğraşıyordum. Bir anda bunaldım. Laptopumu çöpe atıp kurtuldum. Size de tavsiye ederim. Kitabınızı çöpe attığınız zaman yazar olarak büyük bir rahatlama geliyor."

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
