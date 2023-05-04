TENOR MURAT KARAHAN, AKM SAHNESİNDE KONSER VERDİ

DEVLET Opera ve Balesi (İDOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

DEVLET Opera ve Balesi (İDOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli opera sanatçılarından olan ve dünyanın birçok büyük opera sahnesinde ülkemizi başarıyla temsil eden, İDOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, dün akşam AKM Tiyatro Sahnesi'nde konser verdi.

Doğu'dan Batı'ya uzanan bir müzik yolculuğu sunulan konserde; Hacı Arif Bey'den Nurettin Selçuk'a, Santuri Ethem Efendi'den Kemani Kevser Hanım'a, Ahmet Adnan Saygun, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Aşık Veysel, Jacques Revaux ve Georges Bizet'ye kadar daha pek çok eser, sanatseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi. Gecenin sonunda seyirciler dakikalarca ayakta alkışladı.

Orkestra şefliğini Tolga Atalay Ün'ün üstendiği konserde, tenor Murat Karahan'a, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti. Sunuculuğunu Özlem Abacı'nın yaptığı konserde, Özgür Adam İnanç koreografisi ile 'Modern Dans Topluluğu İstanbul' dansçıları da sahnedeydi.