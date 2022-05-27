Temizlik ve güvenlik görevlileri ile düşük gelirle çalışan işçiler protesto gösterisi düzenledi - Haberler

Temizlik ve güvenlik görevlileri ile düşük gelirle çalışan işçiler protesto gösterisi düzenledi
AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere'nin başkenti Londra'da temizlik ve güvenlik görevlileri ile düşük gelirle çalışan işçiler Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde protesto gösterisi düzenledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da temizlik ve güvenlik görevlileri ile düşük gelirle çalışan işçiler Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde protesto gösterisi düzenledi.
Ellerinde, "Onlar partideydi, işçiler ölüyordu" yazılı pankart taşıyan göstericiler, Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlıktaki bir partiye katıldığı ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'a istifa etmesi çağrısında bulundu.
AA / Bilal Acar - Güncel