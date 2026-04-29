Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitede hemşirelik okuyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Emrullah Kafas: - "Hem işimi yapıp hem de derslere katılıyorum, her insan yapabilir zor olmuyor, yeter ki istenilsin"

Kilis'te 23 yaşındaki Emrullah Kafas, temizlik personeli olarak görev yaptığı Kilis 7 Aralık Üniversitesinde hemşirelik eğitimi alıyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde temizlik personeli olarak çalışan Kafas, üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan yeterli puanı aldı.

2023 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kazanan Kafas, aynı yıl girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Kilis 7 Aralık Üniversitesine hizmetli kadrosuyla atandı.

Daha sonra görev yaptığı fakülteye yatay geçiş yapan Kafas, aynı fakültede Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıfta eğitimine devam ediyor.

"Benim için de zor olmuyor"

Kafas, AA muhabirine, hem çalışıp hem okumanın zor olmadığını söyledi.

Okul yönetiminin kendisine gereken kolaylığı sağladığını belirten Kafas, "Buradaki idari personel hem ders konusunda hem de çalışma anlamında bana gerekli esnekliği sağlıyor. Ben de fakültede temizliği bazen mesai sonrasında bazen de hafta sonu çalışarak yapıyorum." dedi.

Sınıf arkadaşlarının önceleri durumu ilginç karşıladığını anlatan Kafas, okulda iki katın temizliğinden sorumlu olduğunu dile getirdi. Kafas, şunları söyledi:

"Sorumlu olduğum belli bir oda sayım var. Koridorların temizliğini haftada bir defa yapıyorum. Haftalık temizliği hafta sonu yapıyorum, günlük olanları da dersten sonra veyahut saat 17.00'den sonra gelip temizliyorum. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim için de zor olmuyor. Hem işimi yapıp hem de derslere katılıyorum, her insan yapabilir zor olmuyor, yeter ki istenilsin."

ALES'e hazırlandığını ifade eden Kafas, "Gelecek yıl önümde bir KPSS var. Yüksek puan alarak hemşire olarak atanmak istiyorum. İleride ise eğitimimi sürdürüp yüksek lisans yapmayı istiyorum." diye konuştu.

"Başarılı olacağına inanıyoruz"

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa Cinoğlu da Kafas'ın hem öğrencileri hem de çalışma arkadaşları olduğunu söyledi.

Kafas'ın çalışkan ve gayretli olduğunu vurgulayan Cinoğlu, "Bazen sabah erken saatlerde temizlik yapıp derslerine giriyor, bazen de mesai sonrası işlerini tamamlıyor. Hem iş hem öğrencilik hayatını özveriyle sürdürüyor. Başarılı bir şekilde mezun olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
