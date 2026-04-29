Haberler

Temel kazısında toprak kaydı; 5 katlı apartman tahliye edildi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sonrası bitişiğindeki 5 katlı apartman, altındaki toprak kütlesinin bir kısmının kayması üzerine mühürlendi, 14 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 152'nci Sokak'ta meydana geldi. Temel kazısı çalışmalarının sona ermesinin ardından 5 katlı apartmandan gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis, zabıta, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın altındaki toprak kütlesinin bir kısmının kaydığı belirlendi. Bunun üzerine apartman dairelerindeki 14 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, doğal gaz akışı kesildi. Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından apartman mühürlendi.

'ÇATIRDAMA SESİ GELİYOR'

Mahalleli Özgür Gögal, "Binanın yanından alınan hafriyat ile ilgili akşam saatlerinde çatırdama sesi geliyor. Binanın karşısında bulunanlar sesi alarak haber veriyorlar. Akabinde belediye ekipleri, AKUT, itfaiye ve polis intikal ediyor. Bina hızlı bir şekilde boşaltılıyor, doğal gaz kesiliyor ve bina mühürleniyor. 5 dairede oturan aileler de kendi akrabalarına giderek geceyi geçiriyorlar. Bugün de ilgililer ve belediye kurumlarından gelen birimler incelemelerini başlattı. Durumu değerlendirip bina ve binanın yan tarafındaki temelle ilgili bir çalışma yaptı. Durumu değerlendirip bina sakinlerini tekrardan binaya alacaklar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar