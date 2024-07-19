Temel Karamollaoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Karamollaoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

97 yaşında dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu, bugün Ankara Karşıyaka Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Karamollaoğlu ailesi ve sevenlerinim yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan de Karşıyaka Mezarlığı'na Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesi için çelenk gönderdi.

Edibe Karamollaoğlu'nun taziye kabullerinin bugün, cumartesi ve pazar günleri, 16: 00 ile 18: 00 saatleri arasında Saadet Partisi Genel Merkezi'nde olacağı bildirildi.