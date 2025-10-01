Haberler

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Akdeniz Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen eğitime 274 öğrenci katıldı. Eğitimde iş sağlığı, güvenliği ve mevzuat konuları ele alındı, katılımcılara belgeleri verildi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ilk gününde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, meslek hastalıklarının sebepleri, ilk yardım, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri gibi sağlık ve mevzuat konuları ele alındı.

İkinci gün ise iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar, iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu.

Toplam 16 saat süren etkinliğin sonunda, programa katılan ve başarılı olan 274 öğrenciye belgeleri verildi.

Doç. Dr. Emine Arıkan ve Doç. Dr. Adem Sümen de eğitimde görev alan uzmanlara teşekkür belgelerini verdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
