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TEMA Vakfı'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne Ziyaret

TEMA Vakfı'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne Ziyaret
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TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ı ziyaret ederek '81 İlde 81 Orman Projesi' hakkında bilgi verdi ve 2 Kasım'da yapılacak fidan dikim etkinliğine davet etti.

TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ı ziyaret etti.

Özay, ziyarette, Türkiye İş Bankasının 100. yılına özel olarak 2008-2017 arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle "81 İlde 81 Orman Pojesi"ni uygulamaya koyduğunu söyledi.

Bu kapsamda 2 Kasım'da saat 11.00'de 2 milyon 200 bin fidanı İlkadım ilçesinde bulunan Kadamut ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturulacaklarını belirten Özay, Ağar'ı da etkinliklerine davet etti.

Ağar da "81 İlde 81 Orman Projesi"ne destek vereceklerini kaydetti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Arslan ile TEMA Vakfı İlkadım sorumlusu Vildan Akın Mutlu da bulundu.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Güncel

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