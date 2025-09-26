Haberler

TEMA Vakfı'ndan Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesine Teşekkür Ziyareti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu Veys Uğun, doğa sevgisi ve çevre bilincini genç nesillere aktararak, Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu Veys Uğun, doğa sevgisini ve çevre bilincini genç nesillere aktaran Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okul idarecilerine "Teşekkür Mektubu" verdi.

Uğun, Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek, Müdür Yardımcısı Süleyman Demir ile görüştü.

Demir'e, TEMA Vakfı'na yaptıkları katkılardan dolayı "Teşekkür Mektubu" veren Uğun, "TEMA Vakfı olarak doğa sevgisini ve çevre bilincini genç nesillere aktarma yolunda bizlere gösterdiğiniz ilgi ve destekten dolayı en içten teşekkürlerimizi sunarım." dedi.

Bu işbirliğinin sürmesi gerektiğini belirten Demir de ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
