TEMA Vakfı Cizre Temsilcisi Veysi Uğun Atandı

TEMA Vakfı Cizre Temsilcisi Veysi Uğun oldu.

TEMA Vakfı Cizre Temsilciliğinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uğun, Vakfın gücünü Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllülerinden aldığına belirtti.

Vakfı Cizre'de temsil etmekten gurur duyduğunu dile getiren Uğun, "Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.