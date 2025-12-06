Sultanbeyli'de cipe çarpıp kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bir cipe çarptıktan sonra otomobiliyle kaçan sürücü, daha sonra Sultanbeyli mevkisinde hafif ticari araç ve kamyona çarparak zincirleme kazaya neden olurken 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti üzerinde 34 UGR 44 plakalı otomobil sürücüsü, seyir halindeyken 34 VT 9464 plakalı cipe çarpıp aracıyla kaçtı. Kaçan sürücünün idaresindeki otomobil, TEM Sultanbeyli mevkisinde aynı yönde ilerleyen 34 NFH 187 plakalı kamyona çarptıktan sonra savurularak önce bariyerlere, daha sonra 34 LCA 769 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.