TEM'de lastiği patlayan TIR'a çarpan TIR devrildi: İstanbul yönü ulaşıma kapandı / Dron
Kocaeli geçişinde lastiği patlayan TIR, arkadan gelen TIR tarafından çarpılarak devrildi. Kaza sonucunda sürücü yaralandı ve otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde lastiği patlayan ve sağ şeritte duran TIR'a, arkadan gelen TIR çarpıp devrildi. Kazada devrilen TIR'ın sürücü yaralandı, otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı