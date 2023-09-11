TEM Otoyolu'nda Kamyonette Skunk Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu kamyonette yapılan aramada, mobilyalar arasına gizlenmiş 46 kilogram 450 gram skunk ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir kamyonette, uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşıldı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen kamyoneti TEM Otoyolu'nda durdurdu. Kamyonette yapılan aramalarda, mobilyalar arasına gizlenmiş 13 parça halinde 46 kilogram 450 gram skunk ele geçirildi. Kamyonetteki H.A (37), Y.P (50) ve B.P (33) gözaltına alındı.