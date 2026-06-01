TEM Otoyolu'nda iki kavşak arasındaki Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasındaki kesim, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 2 Haziran 2026'dan itibaren İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatılacak. Araçlar D-100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı ile Dilovası Kavşağı arasındaki üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki bölümde, kuzey yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "Yapılacak çalışmalar nedeni ile; TEM Otoyolu, Ankara-İstanbul yönünde trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecektir. D-100 Devlet Yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı İstanbul yönüne girişler kapalı olacaktır. Bu istikamete gitmek isteyen araçlar öncelikle D -100 Devlet Yolu'nu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecektir. Ayrıca Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatılacaktır. Bu araçlar, D-100 Devlet Yolu üzerinden İstanbul ve Ankara istikametine gidebilecektir. Çalışmalar, 02.06.2026 Salı günü saat 08.00'den itibaren başlayacak olup 24 saat esasına göre yürütülecektir. Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
