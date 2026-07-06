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Büyükçekmece'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Büyükçekmece'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
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Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan sürücü B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalıştığı belirlenen sürücü B.Y. (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 5'i erkek, 5'i kadın olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen ile sürücü B.Y. yakalandı. Yapılan incelemede, düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla organizatörlerle para karşılığında anlaştıkları, durdurulan aracın ise onları sınıra götürmek için gönderildiği tespit edildi. Operasyonda olayda kullanılan araca ve 2 cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y., 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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