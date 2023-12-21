TEM'de ilerleyen otomobilde eşi tarafından dövülen kadın şikayetçi olmadı

TEM'de ilerleyen otomobilde eşi tarafından dövülen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi

TEM Sarıyer Baltalimanı mevkiinde Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M. arka koltuğa uzanarak eşi N.M.'ye defalarca vurdu. Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi. Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi.