Üye Girişi
Haberler

TEM'de ilerleyen otomobilde eşi tarafından dövülen kadın şikayetçi olmadı

Güncelleme:
Abone Ol

TEM Sarıyer Baltalimanı mevkiinde Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M. arka koltuğa uzanarak eşi N.M.'ye defalarca vurdu. Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi. Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi.

TEM'de ilerleyen otomobilde eşi tarafından dövülen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi

TEM Sarıyer Baltalimanı mevkiinde Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M. arka koltuğa uzanarak eşi N.M.'ye defalarca vurdu. Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi. Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Baltalimanı Sarıyer Almanya Ankara Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title