Televizyon Sunucusu Erhan Önel'in Cenazesi Toprağa Verildi
İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden televizyon sunucu Erhan Önel, Buca Yeniyol Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kaynaklar Mahallesi Sarılar Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.
İzmir'de dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden televizyon sunucu Erhan Önel'in cenazesi toprağa verildi.
Ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Önel'in naaşı Buca Yeniyol Camisine getirildi.
Önel'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynaklar Mahallesi Sarılar Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, siyasetçiler, gazeteciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.