Televizyon anteni tamiri için çıktığı evin çatısında düşen kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde televizyon anteni tamiri için çıktığı 2 katlı evin çatısında düşen Resul Atılgan (29), yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Atılgan'ı hastaneye kaldırdı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde televizyon anteni tamiri için çıktığı 2 katlı evin çatısında düşen Resul Atılgan (29), yaralandı.
Olay, Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Televizyon tamircisi Resul Atılgan 2 katlı evin çatısına çıktı ve anteni tamir ederken dengesini kaybederek düştü. Olayı görenlerin İhbarıyla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Resul Atılgan'ı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.