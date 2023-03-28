TELEFONDAKİ SESE İNANDI, 720 BİN LİRASINI KAPTIRDI

KENDİSİNİ polis olarak tanıtarak aradığı Ş.K. (83)'nin 720 bin lirasını dolandıran şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek korkutulan Ş.K., kendisine verilen banka hesabına tüm parasını gönderdi. Polis paranın gönderildiği banka hesabının kime ait olduğunu belirleyerek şüpheliye Harun Y.'ye ulaştı.

İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Ş.K. adlı adam, telefon dolandırıcıları tarafından 720 bin lirasının çalındığı ihbarıyla polise başvurdu. Kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söylediğini söyleyen Ş.K., "Ona inandım. Operasyon bitene kadar bankadaki tüm parasını kendisine göndermemi istedi, sonra iade edeceklerdi. Bankada tüm paramı bana verilen hesaba havale ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen Harun Y.'yi (39) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Polis dolandırıcılık olayına karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

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Şüphelinin adliyeye götürülüşü