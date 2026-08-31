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Kuşadası'nda Pompalı Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

Kuşadası'nda Pompalı Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklama
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Kuşadası'nda telefonda tartıştığı Arif B., Egemen Y.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar Egemen Y.'nin ayağına, seken saçmalar ise olay yerinde bulunan Sema Nur S.'nin bacağına isabet etti. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli Arif B., polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı ve tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde telefonda tartıştığı Arif B.'nin (20) pompalı tüfekle saldırısına uğrayan Egemen Y. (21) ayağından, yerden seken saçmaların isabet ettiği Sema Nur S. (14) de bacağından yaralandı. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan Arif B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Akandere Sokak'ta meydana geldi. Egemen Y. ile Arif B., henüz bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. Egemen Y., bir süre sonra sokakta karşılaştığı Arif B.'nin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Egemen Y.'nin ayağına, yerden sekenler de bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan Sema Nur S.'nin bacağına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Egemen Y. ile Sema Nur S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Arif B., polis ekipleri tarafından suç aleti olduğu değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Arif B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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