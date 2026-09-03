İnşaatın 7. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, çalıştığı inşaatın 7. katından düşen 56 yaşındaki Suriye uyruklu işçi Abdurrahman Cemal Kehlavi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Olay, Nizip ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın 7. katında çalışan Abdurrahman Cemal Kehlavi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yüksekten zemine çakıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kehlavi'nin düştüğünü gören mesai arkadaşlarının durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kehlavi, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ SURİYEY'YE GÖNDERİLECEK

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, otopsi ve otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, toprağa verilmek üzere memleketi Suriye’ye götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı