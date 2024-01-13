Üye Girişi
Haberler

Telefon Dolandırıcılarına Suçüstü Yakalanan Kadın

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'de para ve altınlarını telefon dolandırıcılarına kaptıran İ.S. adlı kadın, bir gün sonra kendisini aynı yöntemle dolandırmaya çalışan başka şüphelileri suçüstü yakalattı.

ÇANAKKALE'de, para ve altınları telefon dolandırıcılarına kaptıran İ.S. (80) adlı kadın, bir gün sonra kendisini aynı yöntemle dolandırmaya çalışan başka şüphelileri suçüstü yakalattı.

Olay, 9 Ocak'ta Lapseki ilçesi Çardak beldesinde meydana geldi. Dolandırıcılar, telefonla aradıkları İ.S.'ye kendilerini 'askeri personel' olarak tanıtıp, terör örgütüne karıştıklarını, bu olaydan kurtulması için para vermesi gerektiğini söyleyip, ikna etti. İ.S., 25 çeyrek altın, 1 yarım altın, 4 tam altın, 3 altın zincir, 33 gram altın bilezik, 400 euro ve 20 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Parayı ve altınları alan dolandırıcılar kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

10 Ocak'ta da İ.S.'yi bu kez başka kişiler telefonla arayıp, yine aynı şekilde dolandırmaya çalıştı. Bu defa dolandırılacağını anlayan İ.S., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda, bu seferki şüphelilerin Y.K. ve M.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, İ.S.'yi dolandırmaya geldikleri sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Jandarma Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir? BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 tatil 1 ay mı olacak? 15 tatil 1 ay olacak mı iddiaları doğru mu, gerçek mi? 15 tatil 1 aya mı uzatılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Ocak Cumartesi Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hakan Gün kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title