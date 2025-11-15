Haberler

TELE1 Çalışanları Yeni Yayın Platformu TELE2'yi Kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayyum atamasının ardından TELE1'den ayrılan çalışanlar, halkın haber alma hakkını savunmak amacıyla TELE2 Haber adlı yeni bir yayın platformu kurdu. Yayıncılar, iktidar baskılarına rağmen gerçeği aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Kayyum atamasının ardından TELE1'den istifa eden televizyon çalışanlarının kurduğu TELE2 Haber, yurttaşlardan yeni yayın platformlarında kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi.

Kayyum sonrası TELE1'den ayrılan çalışanların kurduğu TELE2 Haber'den yapılan açıklamada, halkın haber alma hakkının savunulmasının amaçlandığı belirtilerek, iktidar baskılarına rağmen gerçeğin cesurca aktarılmasına devam edileceği vurgulandı.

TELE2 Haber'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye kamuoyunun bildiği gibi 24 Ekim 2025 tarihinde TELE1 televizyonumuza ve internet sitemize haksız ve hukuksuz biçimde kayyım atandı. Kayyım yönetimi TELE1'in bağımsız yayıncılık anlayışını yansıttığı haberleri ve programları yerine, ilk dakikadan itibaren, belgesel yayınına geçti. İnternet sitemize de yeni haber girişlerine yasak getirdi.

"TELE1'den 31 Ekim'2025'te istifa ettik"

TELE1'in ekran yüzleri, televizyonumuzun ve internet sitemizin bazı yöneticileri, TELE1.COM.TR yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimine daha ilk gün söylediğimiz gibi 'Sizinle çalışmayacağız, sizi meşrulaştırmayacağız' diyerek TELE1'den 31 Ekim'2025'te istifa ettik. Kararımızı açıklarken, 'Teslim olmayacağız, gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kadro Türkiye'nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir. Bu bir geri çekilme değil, bir direniş ilanıdır. ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız' demiştik.

"Gerçeğin sesini kamuoyuna, duyurmak için ilk adımı attık, TELE2 HABER adıyla yola çıktık"

Asıl hedefimiz, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın öncülüğünde kurumsallaşan bağımsız ve uluslararası basın ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışımızı, yine bir televizyon kanalında sürdürmek. Ancak bir televizyon kanalının kurulması, yayına başlaması, hem AKP iktidarının tüm tv yayınları üzerinde 'Demokles'in kılıcı' gibi kullandığı RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) onayını, hem de ciddi maddi koşulları gerektirdiğinden, daha fazla zaman kaybetmemek için gerçeğin sesini kamuoyuna duyurmak için ilk adımı attık, TELE2 HABER adıyla yola çıktık. Tek hedefimiz var. Halkın haber alma hakkını savunmak. İktidarın tüm baskılarına ve hukuksuzluklarına rağmen cesurca gerçeği sizlere aktarmak. Yalanlara teslim olmayın. Yeni yayın platformlarımızda bizi yalnız bırakmayın."

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay, sokak köpeğini tabancayla vurdu

Emekli astsubay, sokakta dehşet saçtı! O anlar kamerada
Cip, kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Hurdaya dönen lüks araçtan kurtulan olmadı
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Emekli astsubay, sokak köpeğini tabancayla vurdu

Emekli astsubay, sokakta dehşet saçtı! O anlar kamerada
Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı

Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.