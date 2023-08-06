Tele 1 TV'ye 7 Gün Yayın Durdurma Cezası Başladı

Tele 1 TV hakkında Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle RTÜK tarafından verilen yedi gün süreli yayın durdurma cezası bu gece başladı. Kanalın ekranı 7 gün boyunca kapalı olacak.

Tele 1 TV hakkında Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına da gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle RTÜK tarafından verilen yedi gün süreli yayın durdurma cezası bu gece başladı. Kanalın ekranı 7 gün boyunca kapalı olacak.

RTÜK, Tele 1 TV'ye Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran'da; yedi gün yayın durdurma, beş kez program durdurma, iki kez de önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında idari para cezası vermişti.

Tele 1, RTÜK'ün bu kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, Tele 1'in başvurusunu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdurmuştu.

Mahkeme, RTÜK'e 30 günlük savunma süresi vermişti. RTÜK, yürütmeyi durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz etti. Mahkeme başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Buna göre Tele 1 ekranlarına uygulanan 7 günlük yayın durdurma cezası başladı.