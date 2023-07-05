Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, 'suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti' ve 'şüphelinin kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması' gerekçesiyle reddedildi.

SİNEM NAZLI DEMİR

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki tutuklama kararına yapılan itiraz; "suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti", "şüphelinin kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması" gerekçesiyle reddedildi.

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 27 Haziran'da; "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanmıştı. Yanardağ'ın avukatları, tutukluluk kararına karşı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne, 3 Haziran'da itiraz etmişti. Avukatlar, itiraz dilekçesinde; "somut bir suç delili" oluşmadığını belirterek Yanardağ'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti.

Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Ret gerekçesinde, şu değerlendirmeler yapıldı:

"İncelenen soruşturma dosyası kapsamına göre; şüphelinin üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti, şüphelinin tutuklulukta kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, şüphelinin kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı dikkate alınarak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından şüpheli müdafinin tutuklama kararına itiraz yönündeki talebinin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur."