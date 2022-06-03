Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti - Haberler

Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK'yı protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi. Suriye'de terör örgütü YPG/ Pkk tarafından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK'yı protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi. Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezi ve çevresinde yaşayan Tel Rıfatlılar, Azez'in Siccu kavşağında toplandı. Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'ndan operasyonu başlatmasını istedi. AA / Ömer Alven - Güncel Suriye PKK YPG Güncel Haberler

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