Tel örgüleri kesip yıllardır okulda beslenen 2 köpeği çaldılar

DENİZLİ Denizli'de tel örgüleri keserek okulun bahçesine giren şüpheliler, senelerdir okulda beslenen ve çocukların maskotu haline gelen iki köpeği çaldı. Takibe alınan şüpheliler, köpekleri Antalya karayolu kenarına bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, Pamukkale ilçesi Mehmet Mahallesi'nde bulunan Şenay Öztürk Anaokulu'na meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; birisi 7 diğeri 5 yıldır okulda beslenen Golden cinsi 2 köpeği gözlerine kestiren hırsızlar, tek örgüleri keserek okulun bahçesine girdi. Şüpheliler, öğrencilerin maskotu haline gelen 2 köpeği da alarak uzaklaştı. Sabah geldiklerinde köpeklerin yokluğunu fark eden okul idarecileri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameraları izlenerek izlerine ulaşılan şüpheliler, takip edildiklerini anlayınca çaldıkları köpekleri Denizli - Antalya karayolu kenarına terk ederek kayıplara karıştı.

Yaşananlara tepki gösteren öğrenci velisi Meryem Yıldırım, okul yanında bulunan parkın çocuklar için yapılsa da artık her gece bir olay yaşanan nokta haline dönüştüğü söyledi. Yıldırım, "Bu parkı belediyemiz çocukların eğlenmesi için yaptı ama her gün burada bir taşkınlık çıkıyor. Akşam da en sonunda okulun köpeklerini çaldılar. Benim yetkililerden ricam; buralarda önlemi alınması ve denetim yapılmasıdır. Bugün köpeği çalan, ileride çocuklara da zarar verebilir. O sebeple önlem alınmasını istiyorum. Burası anaokulu. 3,4,5 yaşında çocuklar var. Yetkililerden yardımcı olmaları ve taşkınlıklara önlem alınmasını istiyoruz" dedi.