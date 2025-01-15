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Tel Aviv'de Ultra Ortodoks Yahudilerin Askerlik Protestosu

Tel Aviv'de Ultra Ortodoks Yahudilerin Askerlik Protestosu
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilere (Harediler) polis müdahale etti. Harediler, askere çağrılmalarına rağmen gitmeyenler için 'ordoya katılma emri'ni protesto ettiler. Gösteride arbede yaşanırken, eylemcilerin 'askere gitmektense ölüm daha iyi' sloganları attığı belirtildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilere (Harediler) polis müdahale etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Harediler, İsrail ordusunun Tel Aviv yakınlarındaki askere alma merkezinin önünde gösteri yaptı.

Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail ordusunun, askere çağrılmasına rağmen gelmeyenler için yeniden "orduya katılma emrini" protesto etti.

Askere alınmayı reddeden protestocuların yolu kapatmaya çalışması üzerine İsrail polisi, eylemcilere müdahalede bulundu.

Polisle protestocular arasında arbede yaşanırken bazı eylemciler tartaklandı.

Gruptakilerin "askere gitmektense ölüm daha iyi" sloganı attığı aktarıldı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulması tartışma konusu

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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