Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı

Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
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Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
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Yemen'den fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi. Husilerin saldırıları sonrası hava trafiği durdurulurken; İsrailliler panik içinde kaçıştı.

Yemen'den fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri yükselirken; İsrailliler, büyük panik yaşandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları sürüyor. Husilerin fırlattığı balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'te siren sesleri yükseldi.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

İsrailliler, siren seslerini duymalarının ardından panikle kaçmaya başladı. Başkentteki Ben Gurion Havalimanı'nda ise hava trafiği geçici olarak durduruldu. İsrail ordusu, Husilerin fırlattığı füzenin İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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