Teksas'taki silahlı okul saldırısı - Haberler

Teksas'taki silahlı okul saldırısı
AA - Yasin Öztürk - Güncel
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ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunun girişine hayatını kaybedenler için çiçek bırakıldı.
ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında bulunan Robb İlkokulunun girişine hayatını kaybedenler için çiçek bırakıldı.
AA / Yasin Öztürk - Güncel