Teksas'ta Tren Vagonunda 6 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
NEW YORK, 11 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinde bir trenin yük vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu.
Polis yetkilileri, cesetlerin pazar günü Meksika sınırı yakınlarındaki ıssız bir bölgede yer alan bir demiryolu tesisinde bulunduğunu belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Xinhua