Sokak hayvanlarına, 'oyuncak arabalı' mama servisi

Sokak hayvanlarına, 'oyuncak arabalı' mama servisi
Bursa'da Batuhan Ertan, uzaktan kumandalı oyuncak arabayla sokak hayvanlarına mama servisi yaparak besliyor. Hayvanlara olan sevgisini teknoloji ile birleştiren Ertan, bu yöntemle farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

BURSA'da hayvansever Batuhan Ertan (27), sokak hayvanlarını üzerine yemek kabı yerleştirdiği uzaktan kumandalı oyuncak arabayla mama servisi yaparak besliyor. Ertan o anları, yine arabanın üzerine yerleştirdiği 360 derecelik kamerayla kaydediyor.

Osmangazi ilçesinde oturan Batuhan Ertan, sokak hayvanlarına olan sevgisini teknolojiyle birleştirdi. Yurt dışındaki benzer örneklerden esinlenen Ertan, uzaktan kumandalı bir oyuncak arabayı mama servisi yapan araca dönüştürdü. Arabanın ön kısmına mama kabı, kasasına ise 360 derece çekim yapabilen bir aksiyon kamerası monte eden Batuhan Ertan, sokak sokak dolaştığı oyuncak arabayla, kedi ve köpeklere mama servis ediyor. Oyuncak arabayı gören sokak hayvanları ilk başta tedirgin olurken, zamanla alışıp etrafını sarıyor. Ertan'ın kontrolündeki oyuncak araba sokaklarda ilerlerken, mama kabını fark eden hayvanların yaklaşmaları ve beslenme anlarına ilişkin renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Görüntüler, sanal medyada da ilgi görüyor.

'ONLAR AÇ GEZDİĞİ ZAMAN CANIM ÇOK SIKILIYOR'

Hem farkındalık yaratmayı hem de daha fazla sokak hayvanına ulaşmayı hedeflediğini söyleyen Batuhan Ertan, bu yöntemi yurt dışında görüp esinlendiğini belirterek, "Sokak hayvanlarıyla aram çok iyi, onları çok seviyorum. Onlar dışarıda aç gezdiği zaman canım çok sıkılıyor. Yurt dışında bu sistemi kullanan bir arkadaşımdan esinlendim. Sokak hayvanlarına destek vermek beni çok mutlu ediyor. Tek amacım sokak hayvanlarını beslemek ve o güzel görüntüleri sizlere aktarabilmek. Yaptığım bu yönteme hiçbir zaman maddiyat olarak bakmadım" dedi.

