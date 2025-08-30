TEKNOFEST'ten 'Mavi Vatan' Temalı Belgesel Yayınlandı

TEKNOFEST'in Nsosyal hesabından ' Mavi Vatan' teması ile hazırlanan özel belgesel paylaşıldı.

Denizcilik ve savunma teknolojilerinin ön plana çıkarıldığı 'TEKNOFEST Mavi Vatan' etkinlikleri devam ederken, 'Mavi Vatan' temasıyla hazırlanan belgesel de yeni sosyal medya platformu Nsosyal de paylaşıldı. Belgesel, "Onlar doğal ortamlarında bu yıl ilk defa görüntülendiler. Bir #TEKNOFEST2025 Belgeseli' notuyla yayımlandı.