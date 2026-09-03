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Siirt'te TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Sona Erdi

Siirt'te TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Sona Erdi
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Siirt'te 18 Ağustos'ta başlayan "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" sona erdi.

Siirt'te 18 Ağustos'ta başlayan "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" sona erdi.

Baykar yürütücülüğünde, Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde takımlar, üçüncü ve son kategori olan "Savaşan İHA Avcı Dron Yarışması"nda mücadele etti.

Yarışma kapsamında "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması", "Savaşan İHA Yarışması" ve "Savaşan İHA Avcı Dron Yarışması" kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

25 Ağustos'tan bu yana yarışmanın düzenlendiği alanda sergilenen Bayraktar TB2 ilgi gördü.

"TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması", "Savaşan İHA Avcı Dron Yarışması" kategorisinin sona ermesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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