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SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan'da Nefes Kesen Gösteri

SAT ve SAS Komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan'da Nefes Kesen Gösteri
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İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAT ve SAS komandoları, Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı ve şüpheli cisimleri helikopterden atlayarak etkisiz hale getirdi. Gösteri, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

İSTANBUL Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının TEKNOFEST Mavi Vatan'da düzenledikleri gösteriler, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

Festivalde SAT ve SAS komandoları çeşitli senaryoları icra ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetini ortaya koydu. Faaliyette, senaryo gereği Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı (İDA) ve şüpheli cisimler, helikopterden denize atlayan personel tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. .Festivalde SAT ve SAS komandoları çeşitli senaryoları icra ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetini ortaya koydu. Senaryo gereği farklı kurtarma operasyonlarının gerçekleştirildiği gösteri, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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