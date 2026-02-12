Haberler

TEKNOFEST'e International Finance Awards 2025'ten iki ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST, 'En Yenilikçi Kitlesel Teknoloji Katılım Festivali' ve 'En Yenilikçi Ulusal Havacılık ve Uzay Yetenek Platformu' ödüllerini kazanarak dünya çapında başarı elde etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, International Finance Awards 2025'te iki ayrı ödüle layık görüldü.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, International Finance Awards, gelişmekte olan piyasalara ve Avrupa'ya odaklanan İngiltere merkezli International Finance dergisi tarafından yürütülüyor.

Bu ödül platformu, sektör yeteneklerini, liderlik kapasitesini ve organizasyonların uluslararası değeri ve katkılarını değerlendirerek kazananları belirliyor.

International Finance Awards 2025 kapsamında TEKNOFEST, "En Yenilikçi Kitlesel Teknoloji Katılım Festivali" ve "En Yenilikçi Ulusal Havacılık ve Uzay Yetenek Platformu" ödüllerini kazandı.

Bu ödüller, TEKNOFEST'in gençleri teknolojiyle bir araya getiren bir organizasyon olmasının yanı sıra küresel ölçekte inovasyonu teşvik ettiğini, yetenek ekosistemini güçlendirdiğini ve teknoloji kültürünü toplumun geniş kesimlerine yaydığını bir kez daha ortaya koydu.

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST, dünya çapında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Festival geçen yıl İstanbul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mavi Vatan'daki farklı etkinliklerle milyonlarca ziyaretçiyi ve yüz binlerce yarışmacıyı bir araya getirmişti.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor