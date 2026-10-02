TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da çocukları yerli ve milli teknolojilerle buluşturdu

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OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya aileleri ve öğretmenleriyle gelen çocuklar, daha önce ekranlardan ve kitaplardan tanıdıkları yerli ve milli teknolojileri yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival alanına gelen çocuklar, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI, ATAK helikopteri ve KAAN'ın yanı sıra Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterindeki araç ve ekipmanları yakından inceleme fırsatı buluyor.

Stantları tek tek gezen, görevlilerden bilgi alan ve çeşitli teknolojileri deneyimleyen çocuklar, festival alanında yaşadıkları heyecanı AA muhabirleriyle paylaştı.

"İnşallah gelecekte biz de üretebiliriz"

TEKNOFEST kuşağı çocuklar, deneyim ve izlenimlerini Anadolu Ajansı (AA) ekibine anlattı.

Arkadaşlarıyla TEKNOFEST alanını ziyaret eden Elif Nur Çiftçi, sergilenen teknolojileri çok beğendiğini söyledi.

Yerli ve milli teknolojileri yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Çiftçi, "Buraya eğlenmek için geldik. TEKNOFEST çok güzel bir yer ve teknolojiyle dolu. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Öğretmeniyle festivale gelen Kevser Alpay da TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festival alanını merak ettiğini ve burada sergilenen teknolojileri görmek için heyecanlandığını anlatan Alpay, şöyle konuştu:

"Burayı çok merak ediyordum. Öğretmenlerimiz bizi getirdi. Bunları görmek için hevesliyiz. İnşallah gelecekte biz de üretebiliriz. Bu teknolojileri üretenlere teşekkür ediyorum. TEKNOFEST denilince aklıma teknoloji, bilim insanlarının ürettikleri geliyor."

Ailesiyle festivale gelen Ayşe Karaçalı ise memleketinde yerli ve milli teknolojileri yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Festival alanında özellikle hava araçlarının dikkatini çektiğini belirten Karaçalı, "Çok güzel, çok beğendim. Helikopterler dikkatimi çekti. Dron ve helikopterleri gördüm ve hepsini deneyimledim." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA