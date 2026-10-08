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TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye birinciliği kazanan ÇAKÜ takım üyeleri ödüllendirildi

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ÇAKÜ'nün TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye birinciliği ve çeşitli dereceler kazanan takım üyeleri, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ödüllendirildi. Rektör Mevlüt Karataş, kurumsal ilk katılımda elde edilen başarının planlı çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesinden (ÇAKÜ) TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan ve Türkiye birinciliğinin yanı sıra çeşitli dereceler elde eden takım üyeleri ödüllendirildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, ÇAKÜ'nün ilk kez kurumsal olarak TEKNOFEST'e katıldığını belirterek, elde edilen derecelerin büyük başarı olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknoloji, bilim ve inovasyon vizyonunu ortaya koyan önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Karataş, festival alanında Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ve uluslararası katılımcıları bir arada görmenin kendileri açısından büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Yarışmalarda derece elde edenleri tebrik eden Karataş, "Kurumsal olarak katıldığımız ilk yılda Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğünün yanı sıra yarı final başarısı elde ettik. Bu, gerçekten çok büyük bir başarıdır." dedi.

Başarının yalnızca elde edilen derecelerle değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Karataş, bu sonuçların arkasında planlama, hedef, ekip ruhu, emek, sabır ve kararlılığın bulunduğunu belirtti.

ÇAKÜ'nün genç bir üniversite olmasına rağmen yaklaşık 50 yıllık meslek yüksekokulu tecrübesine ve önemli bir teknik altyapıya sahip olduğunu anlatan Karataş, "Hiçbir zaman, 'Biz Çankırı Karatekin Üniversitesiyiz. İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi değiliz' demeyeceğiz. Bizim üniversitemizin de bu yarışmalarda mücadele edebilecek akademik birikimi, tecrübesi, insan kaynağı ve altyapısı var. Elde ettiğimiz başarılar bunun en güzel göstergesidir." diye konuştu.

Başarının planlı ve kararlı çalışmanın sonucu olduğunu aktaran Karataş, "Eğer yaptığımız işi planlarsak, bir hedef koyarsak, sabreder ve sebat edersek başarı mutlaka geliyor." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Karataş, TEKNOFEST sürecinde görev alan akademisyen ve öğrencileri tebrik etti. Başarıda emeği bulunan takım üyelerine ve akademisyenlere de teşekkür ve başarı belgeleri verildi.

Kaynak: AA
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