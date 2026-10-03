TEKNOFEST Başkanı Bayraktar, Şanlıurfa'da tarımı milli güvenlik meselesi saydı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bizler de istiyoruz ki en verimli şekilde topraklarımızı işleyelim. Bu da tarım gibi bir alanı sevdirerek olur." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı alanında Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Karagöz, Selçuk Bayraktar'a ve beraberindeki heyete alanı gezdirdi.

Bayraktar, AA muhabirine, TEKNOFEST'in sanattan kültüre, yüksek teknolojiden İHA'lara, SİHA'lara, model uydudan rokete çepeçevre bir etkinlik imkanı sunduğunu söyledi. Bütün bunların Şanlıurfa'nın sıcak ikliminde gerçekleşmesinin önemine işaret eden Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun, deneyimlediği en sıcak, en coşkulu TEKNOFEST olduğunun altını çizdi.

"Urfa TEKNOFEST'e, TEKNOFEST de Urfa'ya çok yakıştı"

Bayraktar, "Urfa TEKNOFEST'e, TEKNOFEST de Urfa'ya çok yakıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün teknolojinin şampiyonlarına ödüllerini verecek ana sahnemizden. Herkesi bekliyoruz. Yarın da son gün. Tüm bölgemizi, tüm Türkiye'yi, tüm gönül ve dost coğrafyamızı bekliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, bu yıl TÜME Vakfı alanının büyüdüğüne dikkati çekerek, Vakfın etkinliğinin daha renkli hale geldiğini ve daha çok milli ürün bulunduğunu bildirdi.

Girişimlerin, daha önceden dışarıdan alınan robotları milli olarak ürettiklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu, hakikaten bizi gururlandırıyor. Tarım, neredeyse bir milli güvenlik meselesi. Dolayısıyla bizler de istiyoruz ki en verimli şekilde topraklarımızı işleyelim. Bu da tarım gibi bir alanı sevdirerek olur. Tarım ve hayvancılık, maalesef, biraz kenara itilmiş alanlardı gençliğimiz açısından. Oysa burada yarışan gençlerimiz çok prestijli okullardan. Hakikaten bu işi seven, çocukluktan itibaren de seven bir nesil gelsin istiyoruz ki dünyada ülkemiz adına en iyisini yapsınlar."

Kaynak: AA