TEKNOFEST Azerbaycan kapılarını açtı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank (1) - Haberler

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılışta bir konuşma yaptı.

AA / Güncel