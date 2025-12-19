Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir yunus, tekneye eşlik ederek cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yunus, tekneyle birlikte bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, bir tekneye eşlik eden bir yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tekneyle denize açılan bir kişi, yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Yunus bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel