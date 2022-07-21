Teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişi sonar cihazı ile aranacak (2) ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORBalıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında dün fiber teknenin batmasıyla kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmaları Akçay Mahallesi'nde devam ediyor. ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında dün fiber teknenin batmasıyla kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmaları Akçay Mahallesi'nde devam ediyor. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalarda, Sahil Güvenlik ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Dünden beri çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sinan Yeniçeri'nin arkadaşı İsmail Ünsal, "Hala beklemekteyiz. Arkadaşım bir esnaf. Motel işletmesi sahibi. Devamlı görüştüğüm insan. Ben de gelip gidiyorum sabah akşam buraya. Bekliyorum. Hala beklemekteyiz. Arama çalışmaları bir sonuç vermedi. Buna çok üzülüyorum. Şimdi yine onlara bakmaya geldim. Sahil güvenlikten, AFAD'dan bulunduklarına dair haber alamadım" dedi. Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel Balıkesir Edremit AFAD Güncel Haberler

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