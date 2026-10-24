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Tekman'da polis ve jandarma okul çevresi ve trafikte 7 gün 24 saat denetim yapıyor

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Tekman'da polis ve jandarma okul çevresi ve trafikte 7 gün 24 saat denetim yapıyor
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Erzurum'un Tekman ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Ekipler okul çevrelerinde ve belirlenen güzergahlarda denetim yaparken, ziyaret ettikleri okullarda öğrencilerle oyunlar oynuyor.

Erzurum'un Tekman ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Güvenlik güçleri, ilçe genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüyor.

Ekipler, öğrencilerin güvenliği için okulların çevrelerinde belirlenen zamanlarda çeşitli denetimler gerçekleştiriyor.

Trafikte can ve mal güvenliği için de ekiplerce belirlenen güzergahlarda sürücülerle araçlar denetliyor.

Ayrıca ekipler, ziyaret ettikleri bazı okullardaki öğrencilerle eğlenceli vakit geçirip çeşitli oyunlar oynuyor.

Kaynak: AA
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