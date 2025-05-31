Tekkeköy'de Veliler Tiyatroda Sevgi ve Saygıyı Sahneliyor

Tekkeköy'de Veliler Tiyatroda Sevgi ve Saygıyı Sahneliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu öğrencilerinin velileri tarafından sahnelenen 'Bir Aile Tiyatrosu' adlı oyunda sevgi ve saygı teması işlendi. Proje, öğretmen Öznur Yaman Cürebal'in koordinatörlüğünde hayata geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu öğrencilerinin velilerinin rol aldığı tiyatro oyununda sevgi ve saygı teması işlendi.

İlkokulda görevli okul öncesi öğretmeni Öznur Yaman Cürebal'in koordinatörlüğünde yürütülen eTwinning projesi kapsamında hayata geçirilen tiyatro oyununda veliler, kostümleri canlandırdıkları karaktere uygun olarak kendileri tasarladı ve dikti.

Altı ülkeden okulların katılımıyla sürdürülen proje çerçevesinde sahnelenen "Bir Aile Tiyatrosu" adlı oyunun senaryosunu da Öznur Yaman Cürebal kaleme aldı.

Sahnelenen gösterinin ardından AA muhabirine konuşan Cürebal, Aile Yılı kapsamında velileri de sürece dahil etmek amacıyla bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Velilerden seçilen 6 kişi ile tiyatro oyunu hazırlamaya karar verdiklerini belirten Cürebal, oyunun konusunun ise sevgi ve saygı olduğunu anlattı.

Metnin üzerinde çalışıp karakterleri belirlediklerini dile getiren Cürebal, "Projedeki ortak okullarımız da vardı. Tekkeköy'de Dursun Korkmaz İlkokulu, Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet İlkokulu, Yağbasan İlkokulu ve Tekkeköy İlkokulu gibi bazı dezavantajlı okullardaki öğrencilerle de bu tiyatroyu buluşturmak istedik. Velilerimizle bu okullara da giderek tiyatromuzu sahneledik." dedi.

Tiyatro oyununu yaklaşık 40 günde tamamladıklarına işaret eden Cürebal, "Velilerimiz büyük özveriyle çalıştı. Cumartesi ve pazar günleri dahi okula gelip tiyatro için hazırlık yaptık. Umarım bu tiyatroyu öncelikle Tekkeköy'deki diğer okullara, ardından Samsun'un tiyatroya ulaşamayan köy çocuklarına ulaştırabiliriz." ifadesini kullandı.

Okul müdürü Metin Yılmaz ise projede görev alan veli ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Velilerimizin çocuklarına rol model olmaları, onların önünde sahne alarak farklı bir öğrenme ortamı sunmaları gerçekten takdire şayan. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sağladığı gibi, okul-aile iş birliğini de güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oyunda rol olan velilerden Emriye Cep de önce sahneye çıkma fikrinin kendine uzak geldiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın karşısına çıktığımızda ise büyük gurur yaşadık. Kendi çocuğumun karşısına çıkıp tiyatro oynamak, benim için bambaşka bir gurur kaynağıydı. Sürecimiz büyük keyifle ilerledi." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu
İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları

3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.