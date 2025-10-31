Haberler

Tekkeköy'de Öğrencilere Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi

Tekkeköy'de Öğrencilere Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi
Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Kibarlar İlkokulu'nda düzenlenen Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi'nde öğrenciler, trafik kurallarını akülü arabalarla oluşturulan parkurda uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kırsal bölgede bulunan ilkokulda Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi düzenlendi.

Kibarlar İlkokulu'nda Samsun İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eğitimde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler, akülü arabalarla oluşturulan parkurda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Kibarlar İlkokulu müdür yetkili öğretmeni Deniz Ünal, eğitimin öğrenciler için oldukça faydalı geçtiğini vurgulayarak, "Çocuklarımız hem eğlenerek öğrendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini kavradı. Kırsaldaki okullarımızda bu tür etkinliklerin yapılması çocuklarımızın gelişimi açısından çok değerli. İl Jandarma Komutanlığına ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
