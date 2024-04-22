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Tekkeköy'de 23 Nisan kutlamaları başladı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğrenciler, öğretmenler ve veliler eğlenceli saatler geçirdi. Gösteriler, yarışmalar ve dans gösterileriyle dolu etkinlik büyük ilgi gördü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerle başladı.

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği kutlama programında her sınıf, hazırladıkları gösterilerle eğlenceli saatler geçirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, minik öğrencilerin yaptığı çalışmalar büyük ilgi topladı. Müzikler, marşlar, yarışmalar ve dans gösterileriyle dolu etkinlik, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Metin Yılmaz, "Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı, şükran, minnetle anıyor, ba?ta bugünü anlamlandıran çocuklarımızın, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Bando ekibiyle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler, kutlama yürüyüşü gerçekleştirdi.

Programa, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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