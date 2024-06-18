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Tekkeköy Belediyesi Kurban Bayramı için Bayramlaşma Programı Düzenledi

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Tekkeköy Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ve diğer ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Candal, vatandaşların bayramını kutlayarak sağlıklı ve huzur dolu bayramlar diledi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İlçe meydanında düzenlenen bayramlaşmaya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Halil, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rıfat Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşarın bayramını kutlayan Candal, "Rabb'im hep birlikte sağlıklı ve huzur dolu nice bayramlara kavuşmamızı nasip etsin. Bayramımız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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