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Tekirdağ YEDAM'da üye ve gönüllülere kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi

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Tekirdağ Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) üye ve gönüllülerine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. ŞÖNİM eğitmeninin verdiği eğitimde katılımcılara şiddetin önlenmesi, şiddet türleri ve başvuru mekanizmaları anlatıldı.

Tekirdağ Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi, üye ve gönüllülerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

YEDAM'da düzenlenen eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) eğitmeni Serap Sontur tarafından verilen eğitime, Tekirdağ YEDAM ekibi, Yeşilay Şube Kadın Komisyonu üyeleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri katıldı.

Eğitimde katılımcılara kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet türleri, başvuru mekanizmaları ile ilgili kurumların görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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