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Vali Soytürk'ten Basın Bayramı Mesajı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasi ve özgürlük için önemine vurgu yaparak tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahip olduğunu aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Halkımızın düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Halkımız, basın yoluyla sıkıntılarını, taleplerini, toplumsal olaylara tepkilerini ifade etme imkanı bulur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Basın, Milletin müşterek sesidir.'

İlimizde meydana gelen gelişmeleri, kamu kurumlarının proje ve çalışmalarını ve düzenlenen etkinlikleri vatandaşlarımıza duyuran basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, ilimizde faaliyette bulunan, özveriyle görev yapan yerel gazete, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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