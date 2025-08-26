Tekirdağ Valisi Soytürk, Jandarma Komutanı Güngör'ü Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti.

Güngör tarafından karşılanan Soytürk, ardından İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vali Soytürk ve Güngör bir süre görüştü.

Ardından Soytürk, Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ile asayiş toplantısı yaptı.