Tekirdağ Valisi Soytürk, Jandarma Komutanı Güngör'ü Ziyaret Etti
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı ve asayiş toplantısı gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti.

Güngör tarafından karşılanan Soytürk, ardından İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vali Soytürk ve Güngör bir süre görüştü.

Ardından Soytürk, Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ile asayiş toplantısı yaptı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
